مصور بريطاني “يتمكّن” من تصوير فهد بعد 100 سنة على اختفائه

تمكن مصور بريطاني متخصص في الحياة البرية من التقاط صوراً وصفت بالنادرة لفهد أسود فريد من نوعه، والتي تعتبر أول صور يتم التقاطها لهذا الحيوان منذ 100 سنة.

ووفقًا لما ذكرته تقارير إخبارية، فقد نجح المصور “ويل بورارد لوكاس” في التقاط هذه الصور في كينيا، في ساعة متأخرة من الليل، حيث كان الفهد يتجول في السهول الكينية بصحبة فهد آخر.

وقالت التقارير أن المصور البريطاني كان يحلم منذ سنوات بتصوير الفهد الأسود، حتى أنه سافر إلى كينيا خصيصاً بعد ورود معلومات بوجود هذا الحيوان النادر هناك.

بعد بدء المصور في نصب أفخاخه من الكاميرات في عدة أماكن شوهد فيها الفهد، حيث نجح في النهاية في التقاط عدة صور له في الظلام الدامس.

جدير بالذكر أن الفهد الأسد يعيش في الغابات الكثيفة، حيث يساعده لونه الداكن على التخفي عن الأعين.

