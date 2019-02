“دماغ النساء” أكثر شباباً من الرجال بـ 4 سنوات

أفادت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من كلية الطب بجامعة واشنطن، أن أدمغة الإناث أكثر شبابًا بنحو 4 سنوات مقارنة مع أدمغة الذكور من العمر نفسه.

الدراسة التي أُجريت على 200 شخصًا من الرجال والنساء تفوقت خلالها دماغ المرأة على الرجل في اختبارات حدة الذاكرة بشكل كبير، خصوصاً عند التقدم في العمر.

وشملت الدراسة التي تراوحت أعمار المشاركين فيها بين 20 و 80 سنة، بخلاف الصور المقطعية الدماغية لدى الرجال والنساء واستندت أيضًا إلى تأثير حرق الجسم للسكر وتأثير ذلك على عمل الدماغ لدى الاثنين.

