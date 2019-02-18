السراج يبحث إجراءات تحسين مرتبات قطاع الصحة

ناقش رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، الاثنين، مع ممثلي

لجنة دراسة مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة نتائج عملها وتوصياتها فيما يخص

تحسين مرتبات العاملين بوزارة الصحة.

وأحيلت الملاحظات إلى الإدارة القانونية بوزارة العدل؛ لإبداء

الرأي القانوني حيالها؛ تمهيداً لصياغة القرار حول المرتبات بصورة متكاملة ورسمية،

وفق ما نشر على الصفحة الرسمية لحكومة الوفاق.

بدوره عرض مدير المركز الوطني لتطوير النظام الصحي سمير صقر

على السراج ما اتخذ حيال تنظيم المهن الصحية، وتقديم الخدمة عن طريق المناطق الصحية

المتكاملة.

يشار إلى أن لجنة دراسة مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة

مشكلة بقرار من الرئاسي في إطار متابعته لقطاع الصحة، وتحسين أوضاع العاملين بالقطاع.

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