بسبب امرأة.. التلفزيون الإيراني يُلغي بثّ مباراة كرة قدم

خابت أمال الجمهور الإيراني المتابع للدوري الألماني بعد قرار إدارة التلفزيون الرياضي الإيراني من إلغاء بث المباراة بين بايرن ميونيخ وأوغسبورغ في الدوري الألماني، وذلك بسبب إدارة امرأة لتحكيم المباراة بين الفريقين.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية، أن قناة “إيريب” الإيرانية الرياضية قررت عدم بث مباراة في الدوري الألماني بين بايرن ميونخ وأوغسبرغ بعد أن كان مقررا نقلها وفقا لجدول برامج القناة.

وجاء قرار التلفزيون الإيراني بإلغائها بعدما اكتشف المسؤولون أن حكم اللقاء هي الألمانية بيبيانا ستاينهاوس.

والجدير بالذكر أن ستاينهاوس هي أول امرأة تدير لقاء في دوري الدرجة الأولى بألمانيا في سبتمبر 2017، وحكمت بعدها العديد من مباريات البطولة.

