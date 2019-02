بلدة ألمانية تجمع أكبر عدد “للسنافر” في العالم

احتشد أكثر من 2700 شخص في بلدة “لاوخرينجن” في جنوب ألمانيا، على الحدود مع سويسرا، ودهنوا وجوههم باللون الأزرق وارتدوا ملابس بيضاء وزرقاء؛ ليحطموا الرقم القياسي لأكبر تجمع لشخصيات السنافر الكرتونية في العالم.

وتنكر المشاركون على هيئة أشهر الشخصيات في عالم السنافر الخيالي، مثل بابا سنفور وسنفورة وغيرهما من الشخصيات المحبوبة، التي ابتكرها الرسام البلجيكي بيير كوليفورد في عام 1958، فيما لم يظهر أحد على هيئة شخصية شرشبيل الشريرة في الحدث.

ويتوجب على المشاركين، حتى يتم احتساب مساهمتهم في تحطيم الرقم القياسي، ارتداء قبعة بيضاء تشبه التي يرتديها السنافر، وكذلك سراويل وأحذية بيضاء وقمصان زرقاء، على أن يدهنوا أنفسهم باللون الأزرق.

ومن المتوقع أن يعترف مسؤولو موسوعة غينيس للأرقام القياسية بالحدث باعتباره الأضخم من نوعه في العالم، بعد تسجيل مشاركة 2762 شخصاً، وكان الرقم القياسي السابق سُجل في ويلز 2009 بمشاركة 2510 أشخاص، أغلبهم من الطلاب.

