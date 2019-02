“ناشونال جيوغرافيك” أول علامة تجارية تحصل على 100 مليون متابع

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن «ناشونال جيوغرافيك» أصبحت أول علامة تجارية تحصل على 100 مليون متابع على “إنستغرام”.

وحصل حساب المجلة على “إنستغرام” المعروف باسم «NatGeo» على هذا العدد الكبير من المتابعين خلال هذا الأسبوع، لينضم بذلك إلى المشاهير الذين حصلوا على لقب الأكثر متابعة على «إنستغرام»، مثل “سيلينا غوميز”، و”كيم كارداشيان”، و”بيونسي”، و”جاستن بيبر”، و”كريستيانو رونالدو”.

واحتفالا بهذا التقدم وتقديرا للمتابعين على «إنستغرام» الذين ساعدوا في الوصول إلى هذا الإنجاز التاريخي، قررت «ناشونال جيوغرافيك» إطلاق مسابقة تتطلب من المتابعين عرض صورهم المستوحاة من «NatGeo» على منصة «إنستغرام» الخاصة بهم باستخدام الهاشتاق NatGeo100contest#.

وقال “غاري نيل”، رئيس منظمة “ناشونال جيوغرافيك بارتنرز”، في بيان له: إن ناشيونال جيوغرافيك والتصوير الفوتوغرافي سارا جنباً إلى جنب منذ نشرنا للمرة الأولى صورا في مجلتنا في عام 1889“.

