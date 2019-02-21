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الصحة العالمية: فرق طوارئ طبية متحركة للنازحين واللاجئين

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

أنشات منظمة الصحة العالمية الخميس، فرق طبية متنقلة
للطوارئ من أجل احتياجات العائلات النازحة واللاجئين الأجانب والفئات الفقيرة.

وأوضحت المنظمة على صفحتها الرسمية، إن كل فريق يتكون من
طبيب عام وأطفال وطب باطنة وطبيب جلدية و أمراض نساء وأن الفرق نشرت في بنغازي
وأجدابيا و ترهونة و تاورغاء وبني وليد.

وبينت المنظمة، أنها تقدم الإمدادات الطبية والأدوية
الأساسية إلى المستشفيات الإحالة لضمان وصول الخدمات لجميع المستويات.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية قررت إنشاء هذا
المشروع في يناير العام الحالي.

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عن مصدر الخبر

شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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