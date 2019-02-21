سعودي يخاطب الحيوانات المفترسة

أثار مقطع فيديو نشره السعودي أسامة الدغيري يظهر فيه وهو يخاطب الحيوانات المفترسة ويداعبها دون أي خوف أو وجل، إعجاب العديد من الأشخاص الذين وصفوه بالشخص الخارق.

وتحدث الدغيري عن حبه وتعلقه بالحيوانات منذ أن كان طفلا، حيث قام عندما بلغ 15 عاما بمطالعة الكتب التي تتحدث عن الحيوانات وحياتها، وكيفية التعامل معها وترويضها.

بعد ذلك قام برحلة إلى القارة الأفريقية ليخضع لتدريبات خاصة متعلقة بكيفية التعامل مع الحيوانات المفترسة، لكي يكون حذرا خلال التعامل معها، نظرا للغدر الذي تتصف به هذه الحيوانات.

وأضاف الدغيري أنه يحلم في الحصول على رخصة لافتتاح حديقة حيوانات داخل المملكة العربية السعودية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الطقس الحار لن يكون عائقا، حيث من الممكن أن يتم استقدام هذه الحيوانات وهي صغيرة، الأمر الذي يتيح لها الفرصة للتأقلم مع طقس السعودية.

يذكر أن الدغيري يملك خبرات في التعامل مع عدد كبير من الحيوانات المفترسة كالأسود، والنمور، والضباع، والدببة وغيرها، ويرغب حاليا في تعلم التعامل مع الفيلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية