«تروكولر» يدعم ميزة المحدثات لمستخدمي آيفون

أعلن تطبيق True Caller عن وصول خدمة المحادثات Chatting لمستخدمي آيفون بعد طول انتظار، بعد أن كانت هذه الميزة متاحة منذ فترة طويلة لمستخدمي هواتف أندرويد، وبذلك يدخل التطبيق مرحلة جديدة بالنسبة لمستخدمي آيفون.

وبحسب gadgets فقد أعلن التطبيق في التحديث الجديد أن خدمة المراسلات صارت متاحة بشكل كامل لجميع مستخدمي هواتف آيفون، بجانب إضافة ميزة النسخة المدفوعة Gold premium وهي نسخة يمكن للمشتركين فيها عبر اشتراك شهري الحصول على مجموعة الميزات الخاصة التي يقدمها التطبيق لمستخدمي أندرويد، مثل البحث المتقدم عن أسماء وأرقام معينة، دون التقيد بحدود البحث التقليدي.

كما يشمل التحديث على ميزة التغيير بين شرائح sim الموجودة في الهاتف في خاصية التراسل، بحيث يستطيع المستخدم التغير بين البطاقتين، كما قدم التحديث دعم التطبيق للمحتوى المرئي ومراسلته كالصور والفيديوهات، وهو ما يحول التطبيق إلى طريقة جديدة مرنة ومتميزة بالنسبة لمستخدمي آيفون، المهتمين بالمراسلات.

