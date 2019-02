«أستون مارتن» تعمل على إصدار سيتم اطلاقه 2021

بعد الكشف عن موديلي “بروجكت 001” و”بروجكت 002″، تستعد “​أستون مارتن​” لطرح سيارتها الخارقة الأحدث “بروجكت 003” التي ستظهر عام 2021.

ومن المنتظر تزويد هذه السيارة بمحرك “في 12” هجين سعة 6.5 لتر قدرته تصل إلى ألف حصان، بحسب ما ذكرت “نيوز ​أطلس​”.

ولم تكشف “أستون مارتن” عن المزيد من التفاصيل بشأن هذه السيارة الخارقة مشيرة إلى أن المزيد من ​الصور​ والخواص والمميزات الخاصة بـ”بروجكت 003″ سيتم إيضاحها في العامين المقبلين.

وأكدت الشركة على أنها ستنتج “بروجكت 003” بعدد محدود ربما 500 نسخة فقط كي تُضفي عليها الخصوصية والتميز.

يُذكر أن “أستون مارتن” هي شركة بريطانية لصناعة السيارات الرياضية الفاخرة، تأسست عام 1913 على يد “ليونيل مارتن” و “روبرت بامفورد”. واشتق اسم الشركة من اسم أحد المؤسسين، ليونيل مارتن، ومن سباق هضبة آستون الذي كان يقام في منطقة بوكينغامشيري.

