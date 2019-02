سطوع الهاتف يثقب عيني فتاة صينية

قامت الشابة الصينية تشن كان برفع مستوى السطوع في هاتفها لأقصى حد ممكن وذلك لكي تتمكن من استخدام الهاتف وقراءة الرسائل عندما تكون خارج المنزل.

وأبقت الشابة السطوع المرتفع في الهاتف لمدة عامين استخدمت خلالهما هاتفها بشكل كبير، قبل أن تشعر ببعض الآلام في عينيها، كما شعرت بتراجع نظرها الأمر الذي دفعها بالذهاب إلى المستشفى.

وعند فحصها انصدم الأطباء من وضع عينيها، حيث احتوت قرنية عينها اليمنى على 500 ثقب ليكون وضعها أسوأ من العين اليسرى.

وقام الأطباء على الفور بإخضاعها لعلاج بالستروئيدات، واستجابت الشابة للعلاج خلال 3 أسابيع، حيث بدأ نظرها يتحسن.

وقال أحد الأطباء المشرفين على علاجها إن الهاتف الخاص بها كان يصدر سطوعاً قيمته 625 لومن في حين أن المستوى الطبيعي هو 300 لومن.

وأكد الطبيب أن تعرض العينين لسطوع بقيمة 600 لومن لمدة ساعتين يوميا يجعل العين تبدو وكأنهما وضعتا في المايكرويف.

