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تطبيق خرائط غوغل يدعم هواتف آبل بميزة جديدة

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت شركة غوغل الأميركية تحديثا جديدا لتطبيق خرائط غوغل على هواتف آبل، وسيتيح التطبيق الجديد للمستخدم إمكانية متابعة كافة التطورات التي تطرأ على الأنشطة التجارية من خلال التطبيق.

وسيتمكن أصحاب الأنشطة من إضافة أنشطتهم بشكل مباشر على التطبيق، أما المستخدم فيستطيع متابعة هذه الأنشطة من قسم محتوى يهمك ( For You ) بشرط أن يكون قد ضغط على زر المتابعة.

وقامت الشركة بإطلاق تطبيق جديد أطلقت عليه اسم “غوغل ماي بزنس”، وخصص هذا التطبيق لأصحاب الأنشطة التجارية، حيث سيعرض لهم معرفة المتابعين لهم وملاحظة اهتماماتهم.

كما سيتيح التطبيق لهم إمكانية الرد على التعليقات التي يتركها المستخدمون على تطبيق خرائط غوغل.

ومع إطلاق هذا التطبيق أصبحت شركة غوغل منافسا قويا لشركة فيسبوك التي تتيح عبر صفحاتها للمستخدمين إمكانية متابعة الأنشطة التجارية.

يذكر أن شركة غوغل قامت بإطلاق هذا التحديث على الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد في شهر أكتوبر الماضي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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