بعد اختفائها لأكثر من قرن .. عودة نحلة “والاس” العملاقة

عادت نحلة “والاس” العملاقة، إلى الظهور مجدداً، الأمر الذي قد يعيد النظر في المراجع العلمية التي تحدثت عن انقراضها.

وبحسب موقع “ناشيونال جيوغرافيك”، أن فريقاً يضم مصوّر الطبيعة كلاي بولت، عثر مؤخراً على أضخم نحلة في العالم في إحدى الحدائق بإندونيسيا.

ويرجع تسمية النحلة العملاقة بـ”والاس” نسبة إلى مكتشفها العالم البارز ألفريد راسل والاس في عام 1859، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن أحد من تحديد موقعها مرة أخرى، الأمر الذي دفع العلماء إلى إطلاق فرضية انقراضها.

ويصل طول النحلة العملاقة إلى 2.5 بوصة (6.25 سنتمتر)، أو ما يعادل أصبع الإبهام في يد الإنسان.

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