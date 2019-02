أعلنت الصين عن إطلاق أول مذيعة أخبار في العالم تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي، والتي تعد الثالثة في عالم المذيعين الآليين، بعد إطلاق اثنين تم الإعلان عنهما من قبل.

وطورت الوكالة “المذيعة الافتراضية” شين خيومينج بالتعاون مع شركة محرك البحث “سوجو”، وصاغ مطوروها خطابها وتصرفاتها استنادا لمذيعة الأخبار كوى منج، قبل أن يتم الكشف عنها فى شريط فيديو.

ولدى المذيعة الذكية القدرة على التحدث أمام الكاميرات وتحديد موقعها والاستدارة وفقا لتغير الكاميرات خلال النشرات الأخبارية مثلما يفعل المذيعون الحقيقيون.

وكانت الوكالة الصينية كشفت عن زوج من المذيعين الآليين الذكور فى نوفمبر الماضى، يعمل بالذكاء الاصطناعى، واحد يتحدث اللغة الإنجليزية والآخر الصينية.

The post الصين تكشف عن أول «مذيعة روبوت» تعمل بالذكاء الاصطناعي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا