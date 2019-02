قررت الحكومة الأسترالية محاربة التغير المناخى، من خلال زرع مليار شجرة فى الشوارع.

وقدرت الحكومة احتواء ذلك المشروع الذى يستمر حتى عام 2050، على مليون طن من الغازات الدفيئة سنويا.

كما نُظمت حملات لزراعة الأشجار حول العالم، مما يؤثر على انبعاث غازات دفيئة بالعالم، وأضاف الباحث توماس كروتر أن الأشجار هى السلاح الأقوى لمحاربة التغير المناخى، ومصدر تنقية الهواء وجودة الماء والطعام.

ولفت الموقع الإلكتروني “Futurism ” إلى أن هذا المشروع هو جزء من حملة البلاد لتحقيق التزاماتها وفق اتفاق باريس للمناخ الذي وقع في العام 2015، ويتمثل الهدف الرئيسي للاتفاقية في “تعزيز الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ” عن طريق الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية.

The post الحكومة الأسترالية تزرع مليار شجرة لمحاربة تغير المناخ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا