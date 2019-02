دراسة تُحذر من استخدام الهاتف أثناء الطعام

أثبتت نتائج دراسات أجريت فى جامعتين البرازيل وهولندا، خطورة استخدام الهاتف أثناء تناول الوجبات، لاستهلاك سعرات حرارية تزيد عن المعدل الطبيعى مما تصيب الجسم ببعض الأمراض.

وأشارت الدراسة إلى انشغال الإنسان بالهاتف أثناء الطعام دون التركيز والتحكم فى كمية الطعام المتناولة، مما يدفع الفرد إلى تناول كميات بها نسبة مرتفعة من الدهون والسعرات الحرارية.

لذلك يُحذر العلماء الأشخاص المستخدمين للهاتف النقال أثناء الطعام لارتفاع معدل استهلاكهم للسعرات الحرارية بنسبة 15 % مقارنة بالآخرين، لتسببها فى السمنة وغيرها من الأمراض.

وذكر مارسيو جيلبرتو، المؤلف الرئيسي للدراسة “استخدام الهاتف خلال الأكل يؤدي إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية والدهون دون الانتباه إلى ذلك”، مضيفاً أن “الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية باتت مصدر رئيسي لتشتيت العقل خلال أوقات الأكل”.

وأوضح أن هذا الأمر بات يؤثر بالخصوص على الأطفال.

