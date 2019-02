اشتكت للشرطة.. هناك من باعني السكر بدل “الكوكايين”

تلقت الشرطة البريطانية إتصلاً من سيدة تشتكي من تاجر باع لها كوكاين “مغشوش”.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “مترو” البريطانية، فإن المرأة دفعت لتاجر المخدرات 200 جنيه إسترلينى مقابل الحصول على الكوكايين الذى طلبته، قبل أن تكتشف أنه خدعها.

وقالت السيدة أنها حصلت على “السكر” بدل حصولها على الكوكايين الذي دفعت مبلغ 200 جنيه إسترليني لشرائه.

وقامت الشرطة بكتبة منشور على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” سخرت من الموقف الذي حدث مع هذه السيدة قالت: “لقد قلنا هذا الأمر مرارا، تجار المخدرات لا يبالون بأي شيء سوى جيوبهم. تاجر مخدرات غير نزيه. ماذا حل بهذا العالم”.

وحصد هذا المنشور عديد التعليقات الساخرة كان من أبرزها”لا شيء يعلو على النشوة من السكر”.

