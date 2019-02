نظام يتيح للسائق تجاوز إشارات المرور الخضراء من دون توقف

أدخلت شركة “Audi” الألمانية لصناعة السيارات نظاماً جديداً على لوحة القيادة، إذ يتيح للسائق أن يعبر كل إشارات المرور من دون توقف.

ويساعد هذا النظام على تقليص وقت القيادة داخل المدن من خلال مساعدة السائق على السير عندما تكون إشارات المرور خضراء.

ويعمل نظام المرور الجديد على احتساب السرعة المناسبة للسيارة لعبور الإشارات الخضراء من دون توقف وضمن السرعة القانونية ومن دون مخالفة.

والجدير ذكره أن النظام التكنولوجي يُحدد السرعة الدقيقة اللازمة للمرور عندما تكون أو تصبح الإشارة خضراء من خلال موقع السيارة وتسلسل إشارات المرور القريبة.

