نوكيا تكشف عن هاتف بخمس كاميرات

كشفت شركة “إتش إم دي” المطورة لهواتف “نوكيا”، عن هاتفها “بيور فيو” المطور الذي يحتوي 5 كاميرات.

ووفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يدعم الهاتف الذي يبلغ ثمنه 699 دولاراً أميركياً خمس كاميرات تعمل معاً، وتصل دقة الصور الملتقطة به إلى 240 ميغابكسل.

ويتميز نظام التصوير في “بيور فيو” بأن أجهزة الاستشعار الخاصة به بمقدورها “امتصاص الضوء” بمعدل يزيد عن عشرة أضعاف ذلك الذي توفره الهواتف الأخرى.

هذا وتم الكشف أيضاً عن “نوكيا 210″، الذي يعمل ببطارية يمكن أن تدوم لشهر كامل في وضع الاستعداد، وبثلاثة ألوان هي الأبيض والأسود والأحمر، وبسعر 35 دولار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا