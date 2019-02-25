نوكيا تكشف عن أول هاتف في العالم بـ5 كاميرات

شهد المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المنعقد في مدينة برشلونة الإسبانية إعلان شركة HMD الممثلة لنوكيا عن هاتف بيور فيو والذي يعد أول هاتف في العالم يضم 5 كاميرات.

ويتميز هذا الهاتف بصورته الدقيقة للغاية والتي تصل إلى 240 ميغا بكسل، ويعتمد نظام التصوير على أجهزة استشعار بمقدورها امتصاص الضوء بمعدل 10 أضعاف عن الهواتف الأخرى الموجودة في العالم.

ويقوم الهاتف بدمج الصور التي تلتقطها كاميراته الـ5 بشكل سريع من خلال الاعتماد على الذكاء الصناعي، مقدما للمستخدم صورة رائعة بجودة عالية.

كما يتميز الهاتف بدعمه لخاصية الشحن اللاسلكي، وخاصية القفل ببصمة الأصبع، وبلغ سعر هذا الهاتف 699 دولارا أمريكيا.

كما أعلنت الشركة عن هاتف نوكيا 1 بلس الذي يعمل بنظام أندرويد غو، وزود بكاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، وأخرى خلفية بنفس الدقة، وبلغ سعر الهاتف 99 دولارا أمريكيا فقط.

كما شهد الحفل طرح هاتف نوكيا 210 بـ3 ألوان هي الأبيض، الأسود والأحمر، وزود الهاتف ببطارية خارقة تدوم لشهر كامل بوضع الاستعداد، وبلغ سعر هذا الهاتف 35 دولارا فقط.

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