منوعات

أركوس تزيح الستار عن جهازها اللوحي الجديد

تم النشر منذُ 18 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت شركة أركوس بالإعلان عن جهازها اللوحي الجديد الذي حمل اسم Oxygen 101S خلال أحداث المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقام حاليا في مدينة برشلونة.

ويتميز الجهاز الجديد الذي يصل وزنه إلى 500 غرام تقريبا بشاشة 10.1 بوصة بدقة 1920*1200 بيكسل.

وزود الجهاز الجديد بمعالج Helio X2o  وبكرت شاشة Mali-T880 MP4  من تصميم شركة ARM.

وبلغت ذاكرة الهاتف الداخلية 32 غيغا بايت مع إمكانية رفعها إلى 128 غيغا بايت من خلال تركيب بطاقة ذاكرة خارجية، في حين بلغت ذاكرة الوصول العشوائي 3 غيغا بايت.

ويحتوي الجهاز على قاعدة الإرساء أركوس Sound Dock والتي تعمل بتقنية البلوتوث 4.2 المنخفضة الطاقة، وتحتوي القاعدة على سماعتين بقدرة 4 واط لكل سماعة، ومنفذ USB من نوع C.

أما بطارية الجهاز فجاءت بسعة 6000 ميلي أمبير، ويمكن شحن البطارية عن طريق سنون Pogo  شرط أن يوضع الجهاز في قاعدة الإرساء.

يذكر أن Oxygen 101S يدعم مجموعة كبيرة من تقنيات الاتصال الحديثة منها  4G/LTE و WLAN 802.11 b/g/n وWiFi Direct وWiFi Display .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك