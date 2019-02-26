أركوس تزيح الستار عن جهازها اللوحي الجديد

قامت شركة أركوس بالإعلان عن جهازها اللوحي الجديد الذي حمل اسم Oxygen 101S خلال أحداث المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقام حاليا في مدينة برشلونة.

ويتميز الجهاز الجديد الذي يصل وزنه إلى 500 غرام تقريبا بشاشة 10.1 بوصة بدقة 1920*1200 بيكسل.

وزود الجهاز الجديد بمعالج Helio X2o وبكرت شاشة Mali-T880 MP4 من تصميم شركة ARM.

وبلغت ذاكرة الهاتف الداخلية 32 غيغا بايت مع إمكانية رفعها إلى 128 غيغا بايت من خلال تركيب بطاقة ذاكرة خارجية، في حين بلغت ذاكرة الوصول العشوائي 3 غيغا بايت.

ويحتوي الجهاز على قاعدة الإرساء أركوس Sound Dock والتي تعمل بتقنية البلوتوث 4.2 المنخفضة الطاقة، وتحتوي القاعدة على سماعتين بقدرة 4 واط لكل سماعة، ومنفذ USB من نوع C.

أما بطارية الجهاز فجاءت بسعة 6000 ميلي أمبير، ويمكن شحن البطارية عن طريق سنون Pogo شرط أن يوضع الجهاز في قاعدة الإرساء.

يذكر أن Oxygen 101S يدعم مجموعة كبيرة من تقنيات الاتصال الحديثة منها 4G/LTE و WLAN 802.11 b/g/n وWiFi Direct وWiFi Display .

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