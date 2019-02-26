مجلس النواب يرد الاعتبار للملك الراحل “إدريس السنوسي”

أخبار ليبيا24

أكد المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق أن المجلس استعرض اليوم الثلاثاء المذكرة المقدمة؛ لرد الاعتبار للملك الراحل إدريس السنوسي، وأسرته.

وأضاف بليحق أنه بعد المداولة والمناقشة، أقر المجلس هذه المذكرة بغالبية الحاضرين، على أن يرد الاعتبار للملك وعائلته.

وأشار المتحدث باسم المجلس إلى أنه تم أيضًا إقرار إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه، وإرجاع الجنسية الليبية له ولأسرته وحفظ حقهم في التعويض المادي والمعنوي.

وعقدت عقب انقلاب سبتمبر في 1969 بقيادة معمر القذافي محكمة صورية صدر فيها حكمًا بالإعدام في حق الملك الراحل إدريس السنوسي ومصادرة أملاكه وإسقاط الجنسية الليبية عنه.

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