سوني تعلن عن هاتفها Xperia 1 بشاشة طولية بقياس 6.5 بوصة

كشفت شركة ” سوني “هي الأخرى النقاب عن هاتفٍ جديد في برشلونة الاسبانية ضمن كونغرس الهواتف العالمي 2019، بالإعلان عن Xperia 1 والذي يأتي كتحديث لهاتف Xperia XZ3 قبل أن تقرر سوني إعادة تسمية العلامة التجارية والتخلص من xz والبقاء على Xperia أو اكسبيريا.

وبما أن الأمر يبدو غريبًا بالحديث عن شاشة طولية، فإننا سنتحدث عنها أولًا. حيث تأتي الشاشة بتقنية OLED ودقة 4K مع HDR كانت من المفترض أن تكون الأولى من نوعها في هذا المجال قبل أن تكون شاشات جالاكسي S10 هي الأولى، لكن هذه الشاشة التي تأتي بقياس 6.5 بوصة تختلف عن نظيراتها من الشاشات الأخرى في الهواتف بنفس القياس، فالشركة لم تستخدم الأبعاد العادية، وقررت استخدام أبعاد 21:9 تجعل هاتفها يبدو أطول من أي هاتف أخر.

أما بالحديث عن الكاميرا، فهاتف Xperia 1 يمتلك كاميرا ثلاثية بالخلف جميعها بدقة 12 ميجا بكسل، لكنها تأتي باتساع 26 مم لإحداها مع خاصية التثبيت البصري والثانية تأتي بـ 52 مم للتركيز وهي الأخرى تدعم خاصية التثبيت البصري، أما العدسة الثالثة فهي واسعة جدًا باتساع 16 مم. فيما يحمل الهاتف كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل.

وكغيره من الهواتف الرائدة في سوق أندرويد بعيدًا عن هواوي، فإن Xperia 1 يجمل معالج سنابدراغون 855 الجديد ويأتي مع ذاكرة رام بسعة 6 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 128 جيجا بايت ويمكن رفعها عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية حتى 512 جيجا بايت.

هاتف سوني سيأتي مع بطارية بقدرة 3,330 ملي أمبير على الساعة، وسيدعم الشحن السريع عبر منفذ USB C لكنه لن يدعم الشحن السريع.

وبحسب ما تم الحديث عنه، سيأتي الهاتف بسعر 1,100$ تقريبًا وهو ما يجعله أغلى من العديد من الهواتف الرائدة عالميًا بالرغم من أنه لا يقدم مزايا مثل الشحن السريع جدًا أو اللاسلكي، وربما هذا الجواب حول “لماذا لا يشتري المستهلك هواتف سوني؟”

المصدر : موقع عالم التقنية

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