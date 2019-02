بيجو تُحيي فئاتها القديمة وتُطلق سيارتها الشهيرة 208 بحلة جديدة

كشفت شركة بيجو عن سيارة “208” المميزة بحلتها الجديدة كلياً، وهيكل هاتشباك عصري.

حيث تميز الهيكل بواجهة أمامية عريضة تزينها مصابيح ضباب غريبة الشكل، تركب بصورة طولية على جانبيها.

هذا وستطلق المركبة بنوعين من المحركات، بنزين بسعة 1.2 لتر، وثلاث أسطوانات، وعزم 130 حصاناً، ومحرك ديزل بسعة 1.5 لتر، وعزم 100 حصان، بالإضافة لعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ8 مراحل.

من جهة أخرى تُخطط بيجو لإطلاق نسخة كهربائية من هذه السيارة بمحرك عزمه 136 حصاناً، قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 8 ثوان.

