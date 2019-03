المساحات الخضراء تحمي من الاضرابات العقلية

أكدت دراسة دنماركية أن الحياة في الريف أو أماكن تكثر بها الخضرة والمزارع تحمي صحتك العقلية عندما تصبح شخصا بالغاً.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن جامعة آرهوس دراسة أجريت على ما يقرب من مليون شخص من الدنماركيين، وجدت أن الصغار والشباب الذين يعيشون في المساحات الخضراء أقل عرضة بنسبة 55% لتطور اضطراب في الصحة العقلية في وقت لاحق من العمر.

ويعتقد الباحثون أن المساحات الخضراء تساعد على خلق مجتمعات منفتحة، بالإضافة إلى تشجيع الناس على ممارسة الرياضة، ما يحسن بعد ذلك التطور المعرفي للطفل، الذي قد يؤثر بشكل إيجابي على صحته العقلية مستقبلًا.

واستخدم الباحثون بيانات الأقمار الصناعية التي تم جمعها بين عامي 1958 و2013 لتقييم تأثير المساحة الخضراء حول منازل الأطفال، ثم تمت مقارنة هذه البيانات ضد خطر تطوير واحد من 16 اضطرابا نفسياً مختلفاً في وقت لاحق من الحياة، بما في ذلك الفصام، وفقدان الشهية والاكتئاب.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين نشأوا وتحيط بهم الكثير من المساحات الخضراء كانوا أقل عرضة لخطر الاضطرابات النفسية، مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي والتحضر والتاريخ العائلي لمشاكل الصحة العقلية.

