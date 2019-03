خوفاً من بكاء طفلها بالطائرة.. سيدة توزّع الحلوة ورسالة إعتذار للمسافرين

أقدمت سيدة على خطوة مميزة جداً خلال رحلة جوية من سيول إلى سان فرانسيسكو، إذ وزعت على المسافرين أكياساً تحتوي على الحلوى، سدادات الأذن ورسالة اعتذار.

واللافت أن المرأة التي لم يتم ذكر إسمها، كانت تشعر بالقلق حيال تسبب طفلها البالغ من العمر 4 أشهر بالإزعاج للركاب، في حال بكائه خلال الرحلة الجوية التي تبلغ مدتها 10 ساعات، لذا وزعت 200 كيس على المسافرين للاعتذار منهم مسبقاً.

وقد نشر الراكب ديف كورونا، على حسابه على فيسبوك صوراً وثقت خطوة المرأة المميزة، وشدّد من خلال المنشور على أن هذه الخطوة “مؤثرة للغاية”.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية نصّ رسالة الأم وهى كالاتي: “أنا اسمى جانو.. وعمري 4 أشهر، اليوم، أنا ذاهبة إلى الولايات المتحدة مع أمي وجدتي لرؤية عمتي.. وأنا متوترة وخائفة بعض الشئ لأنها رحلتي الأولى، مما يعني أنني قد أبكي أو أصنع الكثير من الضوضاء، ورغم ذلك سأحاول أن أطير معكم بهدوء، على الرغم من أنني لا أستطيع تقديم أي وعود.. لذا يرجى المعذرة”.

