أوضاع النوم المثالية لكل ألم

يؤدي

الشعور بآلام في أي منطقة بالجسم إلى اضطرابات وصعوبة في النوم، وبالتالي يصبح وقت

النوم مزعجاً، والحل المثالي هو اتخاذ وضعية نوم مناسبة لتقليل الشعور بالألم في المنطقة

المصابة.

1-وضعية

النوم المناسبة لآلام الركبة

سواء

اخترت النوم على الظهر أو أحد الجانبين، فينصح بوضع وسادة بين الركبتين إذا كان هناك

ألم بهما أو بأحدهما.

وذلك

لأن الألم يزداد في حالة حدوث احتكاك أو تلامس بين الركبتين.

2-وضعية

النوم المناسبة لآلام الظهر

في حالة

الإصابة بآلام الظهر، فيجب أن تحافظ على استقامة العمود الفقري أثناء النوم، ويفضل

النوم على الظهر.

ويجب

وضع وسادة أسفل الركبتين، حيث أن هذا يخفف من الضغط على العمود الفقري.

أما

إذا كنت تفضل النوم على أحد الجانبين، فينصح وضع وسادة بين الركبتين.

3-وضعية

النوم المناسبة لآلام البطن وحرقة المعدة

يوصى

بالنوم على الجانب الأيسر في حالة الإصابة بحرقة المعدة، لأن هذا يساعد في ارتخاء صمام

المعدة.

ويجب

وضع الرأس على وسادة لتقليل الضغط على المعدة.

وفي

حالة وجود آلام في البطن، فيمكن النوم على الظهر أو الجانب ولكن دون الضغط على البطن.

أما

الآلام في أسفل البطن والناتجة عن الدورة الشهرية، هي النوم على أحد الجانبين، مع ضم

الساقين باتجاه الصدر مثل وضعية الجنين في بطن الأم، فهذا يساهم في ارخاء عضلات البطن

ويقلل الضغط على الجزء السفلي.

4-وضعية

النوم المناسبة لآلام الكتف

عند

وجود آلام في أحد الكتفين، ينصح بالنوم على الجانب الاخر لتجنب المزيد، وإن كان النوم

على الظهر هو الأفضل.

ويجب

اختيار فراش مرن وغير قاسي حتى لا يزيد من الالام.

5-وضعية

النوم المناسبة لآلام الرقبة

في البداية،

ينصح باختيار وسادة طبية لا تزيد من الام الرقبة، وتكون بحجم مناسب، ليست مرتفعة للغاية

أو منخفضة للغاية، ويمكن وضع وسائد أسفل الذراعين للحفاظ على استقامة الجسم.

ومن

الأفضل النوم على الظهر لأن النوم على أحد الجانبين يمكن أن يسبب تصلب الرقبة ومزيد

من الالام.

6-وضعية

النوم المناسبة لآلام الورك

أيضاً

تعتبر وضعية النوم على الظهر هي الأمثل للأشخاص الذين يعانون من آلام الورك، حيث يكون

العمود الفقري في وضعيته الطبيعية ويقل الضغط على منطقة الحوض.

ويفضل

أن يكون الفراش مرن وغير قاسي.

7-وضعية

النوم المناسبة لآلام الفك

يحتاج

المصاب بآلام الفك بتخفيف الضغط عليه، وبالتالي يجب الابتعاد عن أي وضعية تؤدي إلى

تلامس الخد مع الوسادة.

وهكذا

يكون النوم على الظهر هو الحل الأفضل.

8-وضعية

النوم المناسبة لآلام الرأس

يتوجب

أن يكون الجسم في وضعية مستقيمة عند وجود آلام في الرأس، فلا يجب أن تكون الرأس منحنية

سواء كان النوم على الظهر أو أحد الجانبين.

ولا

ينصح بالنوم على البطن في جميع الأحوال، حيث أن هذه الوضعية تسبب العديد من المشكلات

الصحية.

المصدر:موقع

ويب طب

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