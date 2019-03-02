العالم يشهد ظاهرة فلكية نادرة اليوم

يشهد العالم اليوم ظاهرة فلكية نادرة، تتمثل برؤية كواكب من المجموعة الشمسية هي المشتري وزحل والزهرة، التي ستكون قريبة من القمر في السماء الصافية.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ميرور” البريطانية، من المنتظر أن يتقاطع القمر، مع كوكب الزهرة هذه الليلة.

وسيكون بإمكان القاطنين في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية رؤية هذه الظاهرة بالعين المجردة، وبالتالي لن يكونوا مضطرين لشراء أجهزة رصد ومراقبة باهظة لرؤيتها.

وبحسب الخبراء، فإن أفضل توقيت لمشاهدة لهذه الظاهرة الفلكية سيكون قبل شروق شمس يوم الأحد، بنحو ساعة.

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