“فيسبوك” يُقاضي بائعي الحسابات الوهمية

في إطار رغبتها بوضع حد للحسابات الوهمية قامت شركة فيسبوك برفع دعوى ضد 4 شركات و3 أشخاص بتهمة الترويج للحسابات الوهمية، وبيع إعجابات مزيفة.

وقالت الشركة في الدعوى المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية الأمريكية إن هؤلاء الأشخاص ينشطون من الصين، وإنهم قاموا ببيع هذه الحسابات من خلال الأسواق الإلكترونية كأمازون، آبل، غوغل، وتويتر وغيرها.

وطالبت الشركة في دعوتها منع هؤلاء الأشخاص من القيام بإنشاء حسابات وهمية أو تقديم لايكات مزيفة.

كما اتهمت الشركة هؤلاء الأشخاص بالتعدي على العلامة التجارية للموقع الأزرق، واستخدامهم لموقع فيسبوك للترويج لنشاطات كاذبة وهو الأمر الذي ترفضه الشركة التي أكدت أنها تسعى لضمان نزاهة المنصة.

وأكدت الشركة في نهاية الدعوة على سعيها المستمر لكشف كافة الأنشطة الوهمية ووضع حد لها وإيقافها، كما صرحت بأنها تقوم بإيقاف عدد كبير من الحسابات الوهمية بشكل يومي.

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