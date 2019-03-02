HTC تستعد لإطلاق هاتف للعملات الرقمية

تستعد شركة HTC للكشف عن هاتفها الذكي الذي سيكون خيارا مثاليا للأشخاص الذين يتعاملون في مجال العملات الرقمية، وسيحمل الهاتف اسم Exodus1.

ومن خلال الهاتف الجديد سيضمن المستخدمون حماية أكبر لبياناتهم، حيث سيحتوي على تقنيات للتشفير، ولتخزين مفاتيح التشفير المخصصة بالعملات الرقمية.

ويتميز الهاتف بشاشته التي يبلغ حجمها 6 بوصة ودقتها التي تصل إلى 1900*3200 بيكسل، كما زود الهاتف بمعالج Snapdragon845، وبلغت ذاكرته الداخلية 128 غيغا بايت، في حين وصلت ذاكرة الوصول العشوائي إلى 6 غيغا بايت.

وجاءت كاميرا الهاتف الخلفية مزدوجة بدقة 16+12 ميغا بكسل، كما جاءت الخلفية مزدوجة أيضا وبدقة 8+8 ميغا بكسل، أما بالنسبة للبطارية فجاءت بسعة 3500 ميلي أمبير.

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