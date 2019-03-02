شاهد.. أطول موكب سيارات في العالم

شهدت مدينة أوتار براديش الواقعة في الهند أطول موكب سيارات في العالم، حيث ظهر في مقطع فيديو انتشر على مواقع الإنترنت صف طويل من السيارات وصل عددها إلى 500.

واستطاعت السيارات التي تعود ملكيتها إلى شركة أوتار برادي للنقل البري الاصطفاف لمسافة تزيد عن 1000 متر، حيث اصطفت أولى السيارات في ساحة ساهسون في حين كانت السيارة الأخيرة من الموكب مصطفة في ساحة نوابانج.

ولقد اعتمدت الشركة المختصة بتوثيق الأرقام القياسية هذا الرقم، ليصبح هذا الصف أطول موكب سيارات في العالم.

يذكر أن الرقم القياسي السابق كان مسجلا باسم إمارة أبو ظبي الإماراتية، حيث شارك في التظاهرة حينها 360 سيارة.

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