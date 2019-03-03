رحيل الفنان القدير نبيل المشيني

تقرير 218

توفي أمس السبت في عمان الممثل الأردني المعروف عربياً نبيل المشيني عن عمر ناهز الثمانين عاماً في إحدى مستشفيات العاصمة الأردنية عمان عن عمر ناهز 80 عاماً بعد مسيرة طويلة من العطاء والإبداع.

الفنان الذي عرفه المشاهد الليبي عبر مسلسل حارة أبوعواد في الثمانينيات تجاوزت شهرته الأردن إلى كل الدول العربية بهذا العمل الذي تميز به مع رفاقه الفنانين الأردنيين بتقديم الكوميديا الهادفة التي تناقش تفاصيل وهموم المواطن في قالب ساخر مس شجون وشؤون كل المجتمعات العربية.

كما اشتهر الراحل بمسلسل تاريخي شارك فيه فنانون ليبيون هو “المفسدون في الأرض” المنتج نهاية السبعينيات والذي بثه التلفزيون الليبي أيضاً في الثمانينيات.

نبيل إسحق عودة المشيني من مواليد مدينة القدس الفلسطينية في الـ12 من يوليو سنة 1939 وهو من عائلة لها باع في الفن والإبداع فوالده هو الفنان الأردني إسحق المشيني، وأخوه الفنان الراحل أسامة المشيني.

أنهى نبيل دراسته في مجال اللغة العربية وحصل على البكالوريوس ثم دبلوم اللغة العربية،عام 1969، ليبدأ حياته الفنية في وقتٍ متأخرٍ، محققاً شهرة عبر مشاركته في المسلسلات البدوية وأبرزها مسلسل راس غليص منتصف السبعينات وفي نسخته الحديثة سنة 2006، علاوةً على 20 مسلسل أغلبها تاريخية و3 مسرحيات.

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