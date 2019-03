فولفو تُنافس تسلا وتدخل غمار السباق نحو أفضل سيارة كهربائية في العالم

كشفت شركة فولفو السويدية نموذجها القادم من سيارات بوليستار 2 الكهربائية، التي يتوقع أن تصبح المنافس الرئيس لسيارات تسلا.

حيث ستزود هذه المركبات بزوج من المحركات الكهربائية بعزم 408 أحصنة، قادرة على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 5 ثوان.

وستحوي هذه المركبة واجهة قيادة تعمل باللمس، مزودة بشاشة بمقاس 11 بوصة في منتصفها، وشاشة أخرى أمام السائق، بالإضافة إلى أحدث الأنظمة الإلكترونية وأنظمة تحديد المواقع، وأنظمة أمان تجنبها الاصطدام بأي جسم على الطرقات.

هذا ومن المنتظر أن تبدأ فولفو ببيع هذه السيارة عام 2020، بسعر يتراوح ما بين 39 و59 ألف دولار، أي أرخص من سيارات تسلا من الفئة الثالثة، والتي تعد أشهر سيارات كهربائية في الأسواق حالياً.

