تقنية تمكن من التواصل مع الموتى عام 2021

طور العلماء تقنية، تُمكن الأشخاص من خلالها التواصل مع الموتى بحلول العام 2021.

وتقوم هذه التقنية، على محاكاة الشخص أو خلق صورة الهولوغرافية للشخص المتوفي، من خلال جمع معلومات حول هذا الموضوع، وأسلوب حياته، وعاداته، وشخصيته، والطعام المفضل، وعدد كبير من المعلومات الأخرى.

وبعد جمع ومعالجة هذه المعلومات، يتم وضعها في “صورة رقمية” (نسخة ظاهرية عن الشخص المتوفي تطابق مظهره الحقيقي) ويمكن التحدث إليها وتبادل الأراء.

وبحسب الخبراء،أسوف تكون هذه التقنية مكلفة للغاية، لأنها “خلقت” حياة ثانية لشخص متوفي.

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