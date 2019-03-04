الرقابة على الأغذية ينظم حملة توعوية لطلاب المدارس بغريان

نظم

مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع الجبل الغربي الاثنين، حملة توعوية لطلبة

المدارس ببلدية غريان؛ للتعريف بالألوان المحظورة.

وأوضح

المجلس البلدي غريان على صفحته الرسمية، بأن الحملة نظمت تحت شعار “من

أهدافنا صحة أطفالنا وحصولهم على غذاء ودواء سليم” حيث ألقيت محاضرات توعوية

في مدرستي “خالد بن الوليد، وأسود الجبل”.

وقال

المجلس، إن المحاضرات الهدف منها توعية طلاب المدارس بضرورة الاطلاع على تاريخ

وانتهاء الصلاحية للمنتجات الغذائية؛ للوقاية من التسمم، وعدم شراء العلب التي

تكون عليها علامات مثل الانتفاخ وتغير الشكل.

وطالب

مركز الرقابة، بعدم تناول الأطعمة المكشوفة وشرائها من الباعة المتجولين؛ لخطورتها

على صحة المستهلك، وتأثيرها على صحة وسلامة الفم والأسنان.

يشار

إلى أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية غريان نظم الحملة التوعوية للطلاب

تزامنا مع بدء الفصل الدراسي الثاني لسنة 2019.

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