قطاع اتصالات الطوارئ يطلب أكثر من مليونَيْ دولار لتنفيذ خطته

طلب قطاع اتصالات الطوارئ، الاثنين، مليونَيْن و400 ألف دولار لتنفيذ خطة المشروع الخاصة به في ليبيا لعام 2019.

وأفاد موقع “ريليف ويب” الإخباري، أن قطاع الاتصالات في حالات الطوارئ يعدّ بالتعاون مع إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إطارًا وطنيًّا للاتصال في حالات الطوارئ.

وذكر الموقع أن القطاع تلقى حتى الآن 550 ألف دولار أمريكي مما يغطي تمويل المشروع بنسبة 23 ٪ فقط.

يذكر أن قطاع الاتصالات في حالات الطوارئ أُسس حديثًا، ويهدف إلى دعم خدمات العملاء عبر الاتصال بشبكة الإنترنت.

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