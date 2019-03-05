العصب الحائر: أهم المعلومات والحقائق

يوجد العصب الحائر في مركز الأعصاب الداخلي، وهو يشرف على

العديد من الوظائف الحيوية في الجسم، مثل حركة العضلات وآلية عمل بعض الغدد.

ما هو العصب الحائر؟

هو العصب العاشر من مجموعة الأعصاب القحفية والتي يبلغ عددها

١٢عصب، يخرج من الجمجمة وليس من خلال العمود الفقري، ويمتد على طول الطريق من جذع الدماغ

إلى جزء من القولون.

وقد سمي بهذا الاسم لأنه يتجول في جميع أنحاء الجسم، يرسل

الألياف الحسية من دماغك إلى أعضائك المختلفة.

ويعرف ايضاً بعدة أسماء أخرى مثل العصب المبهم أو القمحي.

وظائف العصب الحائر

يقوم العصب الحائر بأداء مجموعة من الوظائف الهامة والتي

تنقسم إلى قسمين هما:

١- الوظائف الحسية، وتشمل ما يلي:

ينظم الحاسة الجسدية للجلد والجزء الخارجي من قناة الأذن،

وأجزاء معينة من الحلق.

مسؤول عن معرفة بعض التفاصيل المتعلقة ببعض الروائح والمعالم

والأذواق والأصوات.

توفير معلومات الإحساس الحشوية للرئتين والقصبة الهوائية،

الحنجرة، المريء، القلب، ومعظم الجهاز الهضمي.

يلعب دوراً في الإحساس بالذوق بالقرب من جذر اللسان.

٢- الوظائف الحركية، والتي تشمل الاتي:

تحفيز العضلات في المنطقة الموجودة بالقرب من مؤخرة سقف الفم،

والتي تتكون من البلعوم والحنجرة والحلق.

تنظيم وخفض معدل ضربات القلب.

يساهم في إحداث التقلصات لا إرادية في الجهاز الهضمي، بما

في ذلك المريء والمعدة، ومعظم الأمعاء، والتي تسمح بهضم الطعام.

المشاكل الصحية المرتبطة بالعصب الحائر

قد يصاب العصب الحائر ببعض المشاكل الصحية، وهي:

١- التهاب العصب الحائر

قد يعاني البعض من التهاب العصب الحائر والذي يترافق مع مجموعة

من الأعراض التي قد تطال عدة وظائف هامة في الجسم، وذلك لأنه طويل ويؤثرعلى العديد

من المناطق.

وتشمل الأعراض المحتملة لالتهاب العصب الحائر ما يلي:

صعوبة في الكلام أو فقدان الصوت.

صوت أجش أو أزيز.

ألم في الأذن.

اضطرابات في معدل ضربات القلب.

ضغط الدم غير طبيعي.

الغثيان أو القيء.

٢- غستروبرسس

يعتقد الخبراء أن تلف العصب المبهم قد يسبب أيضًا حالة تسمى

غستروبرسس، والتي تظهر على شكل تقلصات لا إرادية في الجهاز الهضمي، مما يمنع المعدة

من إفراغ الطعام بشكل صحيح.

وتشمل أعراض غستروبرسس ما يلي:

التقيؤ الغذائي، والذي يحدث بعد ساعات من تناول الطعام.

فقدان الشهية أو الشعور بالشبع بعد وقت قصير من بدء تناول

الوجبة.

فقدان الوزن غير المبرر.

تقلبات في نسبة السكر بالدم.

٣- إغماء وعائي مبهم

عندما يتعرض الجسم لردة فعل مبالغ فيها، بسبب الإجهاد والتوتر،

أو الخوف، يعمل العصب الحائر على إبطاء معدل ضربات القلب.

وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، مما يسبب

ما يعرف بالإغماء الوعائي المبهمي.

أسباب اضطراب العصب الحائر

هناك عدة أسباب تؤدي إلى اضطرابات العصب الحائر، وهي:

داء السكري: يمكن أن تؤدي الزيادة في نسبة السكر في الدم

المصاحبة لمرض السكري إلى تغيير كيمياء الأعصاب، وإتلاف الأوعية الدموية التي تدعمها،

بما فيها العصب الحائر.

إدمان الكحول: ومن المعروف أن الإدمان على تعاطي الكحول قد

يضر الجهاز العصبي اللاإرادي، والذي يكون العصب الحائر جزءًا منه، وهي حالة يشار إليها

باسم الاعتلال العصبي الكحولي.

العدوى: يمكن أن يحدث تلف العصب الحائر، نتيجة إصابة المجاري

التنفسية العليا بالعدوى الفيروسية والتي تترافق مع أعراض أخرى مثل السعال واحتقان

وسيلان الأنف.

المضاعفات الجراحية: قد يتعرض العصب الحائر أحيانًا للتلف أو الاصابة أثناء إجراء بعض العمليات الجراحية

خاصة في منطقة المعدة أو الأمعاء الدقيقة.

أعراض اضطراب العصب الحائر

عند الإصابة باضطرابات العصب الحائر فقد تظهر عليك الأعراض

أدناه:

عدم انتظام دقات القلب.

القلق والاكتئاب.

الالتهابات المزمنة.

التعب المزمن.

حرقة في المعدة.

الدوخة.

المصدر:موقع ويب طب

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