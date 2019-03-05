الكشف عن أغلى سيارة في العالم بسعر يفوق 12 مليون دولار

أعلنت شركة بوغاتي لصناعة السيارات عن سيارتها “لا فواتور نوار” ، التي فاق سعرها 12 مليون دولار.

ووفقاً لصحيفة إكسبرس البريطانية، وصل سعر السيارة على وجه التحديد إلى 12,452,905 دولار.

وقال مصمم السيارة بوغاتي إيتيين سالومي، أن كل عنصر في السيارة التي أطلق عليها اسم “لا فواتور نوار” أو “السيارة السوداء”، صنع يدوياً، كما أن هيكلها الخارجي المصنع من ألياف الكربون، يحتوي على لمعان أسود عميق لا ينقطع إلا عن طريق بنية الألياف المتناهية الصغر.

ومن مميزات السيارة، أنها زودت بمحرك بثماني أسطوانات، سعته 16 لترا، وينتج قوة تصل إلى 1479 حصانا، في حين يبلغ عزم الدوران 1600 نيوتن متر.

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