العزابي .. خطاط متعدد المواهب

تقرير|218

أقام الخطاط أحمد العزابي معرضاً فنياً خاصاً به،بلوحاته وهواياته المتعددة، واحتضنت إحدى مدارس بلدة فرسطا بجبل نفوسة أيام المعرض الذي ضم لوحاته في فنون الخط العربي ولوحات لجمع الطوابع البريدية ولوحات توثيقية لصور تحكي مراحل وتفاصيل ومناسبات لبلدته فرسطا وعموم الجبل .

حضر الحفل جمع غفير من أهل فرسطا وكاباو وعموم بلدات الجبل وضيوف جاءوا من العاصمة طرابلس، وأبدى الضيوف صغاراً وكباراً اعجابهم بلوحات العزابي ورسوماته.

يشتغل أحمد العزابي –الأستاذ في اللغة الانجليزية والاجتماعيات – على الخط العربي بجميع صنوفه وأنواعه ويعرفه الجميع في جبل نفوسة خاصة في كاباو وفرسطا بإجادته للخط ولطالما زين حرفه لافتات الاحتفالات المختلفة بالمنطقة والجداريات.

بدأ العزابي مسيرته في الخط العربي سنة 1980 ولم يتوقف إلى يومنا هذا .. ويعد الخط الكوفي من أكثر مايفضله من كافة الأنواع ويأتي من بعد الخط الثلث.

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