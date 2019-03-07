مركز مكافحة الأمراض ينفي تفشي الملاريا ويؤكد أن الوضع “تحت السيطرة”

نفى مدير إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض رمضان محمد عصمان،الخميس، أن يكون الإعلان عن تسجيل إصابة حالة بمرض الملاريا بمثابة “تفشٍ لأي وباء” كما أشاعت بعض الجهات الأخرى.

وأكد عصمان أن الوضع بشكل عام “تحت السيطرة”، وأن

جميع المؤشرات تفيد بأن هذه الإصابة هي “مجرد إنذار” لوزارة الصحة بشأن احتمالية

عودة الملاريا بعد القضاء عليها منذ سبعينيات

القرن الماضي، موضحا أن ليبيا لن تكون موبوءة، لاسيما وأن هذا الموسم لا يعد مناسبًا

لتكاثر البعوض.

وأشار عصمان، إلى أن وزارة الصحة رفعت درجة التأهب والاستعداد

للمرض فضلًا عن اتخاذها جملة من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشاره؛ داعيًا المواطنين

إلى “عدم الهلع” خصوصًا أن الظروف البيئية داخل مدينة طرابلس “تمنع

أي تفشٍ للمرض داخل المدينة”.

وحث عصمان الجهات ذات العلاقة في الدولة على التدخل؛ لمكافحة

الحشرات، والاهتمام بالبيئة، مؤكدًا أن الوقاية من الأمراض المنقولة بالنواقل هي

“مسؤولية مشتركة بين الجميع”.

يشار إلى أن مركز مكافحة الأمراض أعلن عن تسجيل حالة ملاريا

لطفلة تبلغ أربعة أشهر في بلدية أبوسليم.

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