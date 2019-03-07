مستشفى غريان يفتتح قسم العظام الإيوائي وغرفة عمليات جديدة

قال مدير مكتب الإعلام بمستشفى غريان التعليمي عادل الأزرق، الخميس، إن المستشفى افتتح قسم العظام الإيوائي نساء ورجال، وغرفة عمليات جديدة أخرى.

وأضاف الأزرق في تصريح للرائد، أن قسم العظام جاهز

لاستقبال الحالات وإجراء العمليات بسعة 30 سريرا، مؤكدا أن هذه السعة هي مبدئية

إلى أن يضاف إليها عدد آخر، الأيام المقبلة.

يشار إلى أن مدير مكتب الإعلام بمستشفى غريان التعليمي

عادل الأزرق أكد للرائد الأحد أن الأقسام التي تعمل في المستشفى هي: النساء

والولادة والأطفال والكلى والباطنة، مشيرًا إلى أن إصلاح غرفة العناية الفائقة

وغرفة العميات سيبدأ الأيام المقبلة.

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