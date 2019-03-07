كوريا الجنوبية تحمي المشردين من كاميرات المصورين

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية عن أنها ستقوم بمقاضاة كل شخص يقوم بنشر فيديوهات للمشردين دون أن يحصل على تصريح مسبق.

ويأتي ذلك بعد أن شهدت وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات “يوتيوب” انتشار عدد كبير من مقاطع الفيديو قام بتصويرها منتجون مستقلون يظهر فيها أشخاص مشردون بحالة سيئة ودون سكن.

وأكدت الحكومة الكورية أن نشر مثل هذه الفيديوهات يعد أمرا استفزازيا، وطالبت كل من يريد أن يصور هكذا أشخاص أن يحصل على موافقتهم في البداية، وألا يقوم بتصويرهم دون علمهم، كي لا ينتهك حقوق التصوير الأمر الذي قد يعرضه للعقوبات.

وأكدت الحكومة الكورية أن قرارها هذا جاء بعد ظهور حالة من الاستياء بين هؤلاء المشردين الذين وجدوا أنفسهم على صفحات الإنترنت دون علمهم.

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