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كوريا الجنوبية تحمي المشردين من كاميرات المصورين

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية عن أنها ستقوم بمقاضاة كل شخص يقوم بنشر فيديوهات للمشردين دون أن يحصل على تصريح مسبق.

ويأتي ذلك بعد أن شهدت وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات “يوتيوب” انتشار عدد كبير من مقاطع الفيديو قام بتصويرها منتجون مستقلون يظهر فيها أشخاص مشردون بحالة سيئة ودون سكن.

وأكدت الحكومة الكورية أن نشر مثل هذه الفيديوهات يعد أمرا استفزازيا، وطالبت كل من يريد أن يصور هكذا أشخاص أن يحصل على موافقتهم في البداية، وألا يقوم بتصويرهم دون علمهم، كي لا ينتهك حقوق التصوير الأمر الذي قد يعرضه للعقوبات.

وأكدت الحكومة الكورية أن قرارها هذا جاء بعد ظهور حالة من الاستياء بين هؤلاء المشردين الذين وجدوا أنفسهم على صفحات الإنترنت دون علمهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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