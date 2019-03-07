شاهد بالفيديو.. مهارات فريدة لسائق آلة حفر

انتشرت عدة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها عامل صيني يقطن في ولاية لاو يانغ الصينية يقوم باستخدام آلة الحفر الضخمة لنقل أشياء حساسة للغاية مظهرا مهارة خارقة في هذا المجال.

ففي الفيديو الأول تمكن العامل من نقل بيضة من فوق عبوة ماء ووضعها فوق عبوة ماء أخرى مستخدما مخالب آلة الحفر الضخمة دون أن يتسبب في كسر البيضة.

أما في الفيديو الثاني فقد عمد إلى إطفاء هاتف الآيفون ومن ثم قام بتشغيله من خلال استخدام ذراع آلة الحفر.

أما الفيديو الثالث فكان فيديو احتفالي، حيث قام العامل الصيني بإشعال ولاعة من خلال الآلة الضخمة وأضرم النار من خلالها في ورقة أشعل من خلالها مجموعة من الألعاب النارية التي تعبر عن سعادته بإنجازه.

يذكر أن مقاطع الفيديو هذه حظيت بانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ونالت إعجاب كثير من روادها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية