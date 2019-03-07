الوطني لمكافحة الأمراض طرابلس يؤكّد تسجيل حالة إصابة بـ”الملاريا”

أخبار ليبيا24ــ خاصّ

أكّد مختبر أبحاث الأمراض المشتركة، في المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس على إصابة طفلة من سكان بلدية أبوسليم، تبلغ من العمر 4 أشهر بمرض الملاريا.

وأشار المركز وفقا لما نشر على صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أنه ليس لها ولا لعائلتها أي تاريخ سفر لأي منطقة موبوءة.

وعقد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض “بدر الدين النجار” أمس الأربعاء اجتماعاً طارئاً، ، مع عميد بلدية أبوسليم “عبدالرحمن” لتقصي سبب حدوث الإصابة أو العدوى والأماكن المحتملة التي قد تكون تمت فيها الإصابة.

واستعرض خلال الاجتماع محاولة معرفة الأسباب البيئية، التي ساهمت في رجوع المرض لليبيا, حيث أنه تم تسجيل حالات سابقة في أوباري وغدامس.

وتم في الاجتماع الاتفاق على ضرورة القيام، بمسح بيئي عاجل للوقوف على الوضع البيئي في المنطقة، خصوصا فيما يتعلق بأماكن تكاثر البعوض، والقيام بمسح متكامل لنواقل الأمراض للبعوض، بالتعاون مع الإصحاح البيئي بالبلدية.

وشدد المجتمعون، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان عدم انتشار المرض في بلدية أبوسليم، والقيام بتقييم بيئي شامل للمنطقة، التي تعاني من وجود مكب للنفايات ومحطة معالجة مجاري الصرف الصحي،وذلك منعا لتفاقم وتدهور الوضع البيئي، الذي من شأنه زيادة خطر عودة وانتشار العديد من الأمراض بما فيها الملاريا.

ودعا خلال الاجتماع، إلى التطرق بجدية للوضع الصحي، في مراكز إيواء الهجرة غير الشرعية في بلدية أبوسليم وكذلك كل البلديات.

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