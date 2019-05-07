شابة تفقد ذاكرتها يوميا بسبب حادث مرور

تسبب حادث تعرضت له الشابة الأميركية كيتلين ليتل في 12 أكتوبر عام 2017 بإصابتها بارتجاج في الدماغ، أدى إلى فقدانها الذاكرة بشكل مؤقت.

وتعد حالة كيتلين البالغة من العمر 16 عاما نادرة للغاية، حيث أصبحت تستيقظ كل يوم لتتذكر الأحداث التي حدثت معها في شهر أكتوبر2017، وتنسى ما حدث بعده.

وتوقع الأطباء أن تكون الحالة التي تمر بها الفتاة حالة مؤقته، ولكن حالتها لم تتحسن واستمرت على ما هي عليها.

ودفع هذا الأمر والديها إلى إيقاظها في صباح كل يوم، وإخبارها بما حدث لها، لكي تفهم ما يدور حولها.

وعانت كيتلين من مشاكل كبيرة في الدراسة بسبب الحادث، حيث لم تعد قادرة على تذكر كافة المعلومات التي تأخذها في المدرسة.

وفشلت كافة المحاولات التي قام الأطباء بها لعلاجها، مما جعل والديها يقومان بجمع التبرعات لها من خلال موقع غوند فاند مي، كما حصلا على دعم من منصة ماي فوكس، للبحث عن علاج يساعد ابنتهما على الشفاء.

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