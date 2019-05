بالفيديو.. تعرّف على أغلى زجاجة عطر في العالم تُقدر بأكثر من «مليون دولار»

تحصلت “شموخ” أعلى زجاجة عطر في دبي ثمنًا، على شهادتين من موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية لأكبر عدد من قطع الألماس، وأطول زجاجة عطر، بالإضافة إلى احتوائها على خاصية جهاز تحكم.

ويبلغ طول الزجاجة نحو 1.97 مترًا، وزُينت بـ3571 ماسة، واللؤلؤ وأحجار التوباز والذهب والفضة.

ويتكون العطر من:

العنبر.

خشب الصندل.

المسك.

العود الهندي.

الورد التركي.

ويدوم العطر على البشرة لمدة 12 ساعة وحتى 30 يومًا على الملابس.

وصُنع العطر للجنسين، ويوصف بأنه الأعلى سعرًا عالميًا، حيث تبلغ تكلفته 1.295 مليون دولار.

