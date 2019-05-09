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بالفيديو.. تعرّف على أغلى زجاجة عطر في العالم تُقدر بأكثر من «مليون دولار»

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

يدوم العطر على البشرة لمدة 12 ساعة. [الإمارات نيوز]

تحصلت “شموخ” أعلى زجاجة عطر في دبي ثمنًا، على شهادتين من موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية لأكبر عدد من قطع الألماس، وأطول زجاجة عطر، بالإضافة إلى احتوائها على خاصية جهاز تحكم.

ويبلغ طول الزجاجة نحو 1.97 مترًا، وزُينت بـ3571 ماسة، واللؤلؤ وأحجار التوباز والذهب والفضة.

ويتكون العطر من:

  • العنبر.
  • خشب الصندل.
  • المسك.
  • العود الهندي.
  • الورد التركي.

ويدوم العطر على البشرة لمدة 12 ساعة وحتى 30 يومًا على الملابس.

وصُنع العطر للجنسين، ويوصف بأنه الأعلى سعرًا عالميًا، حيث تبلغ تكلفته 1.295 مليون دولار.

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عين ليبيا

عين ليبيا

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  • قامت مجموعة من شباب ليبيين لم يعلنوا عن إسمهم أو جهتهم ـ بتوزيع الطعام المجهز في حفاظات بلاستيكية ومشروبات متوسطة الحجم بنقلها سياراتهم الخاصة وتقوم هذه المجموعة بالتجول بالسيارات في الاسواق والمدن والأحياء الشعبية داخل طرابلس ليبيا والبحث عن المحتاجين والفقراء والمشردينن وإمدادهم بالطعام والشراب الكافي لهم , تعتبر خطوة حسنة للشباب الليبي ويجب أن نقتدي بهم ـ حتى لايرمى الطعام في القمامة ولايستفيد منه الأخرين , اللهم أجعل اعمال الخير تعم في بلادنا الليبية العظيمة.

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