مناشدات بضرورة الاهتمام بحالة الفنان مصطفى المصراتي

كشف الفنان البهلول بن نعسان، نجل الفنان الراحل عبدالرزاق بن نعسان، أن الفنان مصطفى المصراتي، يعاني من المرض مند فترة طويلة، ولم يكشف بن نعسان، إن كانت الجهات المختصة في ليبيا، قد تابعت حالة الفنان أو قامت بالاتصال به والاهتمام بوضعه الصحي ورعايته.

وأشار المخرج عبدالله الرزوق، أن الفنان مصطفى المصراتي، يُمثّل علامة مهمة في تاريخ الدراما الليبية، وأحد أهمّ رموزها، ورفيقا في الدراسة بمعهد المعلمين ومعهد المثيل ونادي النجم في الستينيات. وأن ما يعانيه المصراتي يوضح أن الحالة التي يعيشها الفنانين والفنانات في ليبيا من قلة الاهتمام بهم من قِبل الجهات المسؤولة.

ودعا عدد من المهتمين على مواقع التواصل بضرورة الاهتمام بالفنانين والفنانات وعلى وجه التحديد، الأجيال السابقة والتي أعطت التلفزيون الليبي أعمالا فنية مازالت باقية، وأن حالة الفنان مصطفى المصراتي المرضية، يجب أن تنال الاهتمام والرعاية.

وكان الفنان مصطفى المصراتي قد تميّز بعدّة أعمال فنية وثرية في بداياته، في المسرح والأعمال التمثيلية، والتي منها “مسلسل العمارة” و مسرحية “بعد العشرة اتبان الناس” التي عُرضت في 63 مدينة في كل مناطق ليبيا. وغيرها من الأعمال الفنية الأخرى، تميّز فيها المصراتي بأدوار متعدّدة.

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