جهاز يساعد ضعاف البصر على قراءة الإيميل

نجح عدد من المهندسين في تطوير جهاز جديد أطلقوا عليه اسم Bonocle يساعد الأشخاص ضعيفي النظر وفاقديه على قراءة رسائل البريد الإلكتروني الواردة إليهم على أجهزة آيفون، وآيباد، والحواسيب المحمولة.

وسيأتي الجهاز الجديد بحجم فأرة الكمبيوتر الأمر الذي سيجعله مناسبا للجميع، وسيعتمد في عمله على طريقة برايل، حيث سيقوم بتحويل المحتوى الرقمي الوارد إلى أكواد برايل تتيح لضعاف النظر وفاقديه قراءتها من خلال لمس شاشة مدمجة تم وضعها أعلى الجهاز.

ومن الممكن أن يقوم المستخدم بالانتقال بين سطور الكلام بشكل تلقائي من خلال تفعيل ميزة التمرير التلقائي، كما يمكن تحريك الجهاز من اليسار لليمين لقراءة الأسطر، ومن خلال النقر على الأسطر نقرتين أو ثلاثة يمكن للمستخدم تخطي السطور والفقرات.

الجدير بالذكر أن جهاز Bonocle سيطرح في الأسواق نهاية العام الحالي بسعر يصل إلى 300 جنيه أسترليني.

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