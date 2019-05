يتضمن صيام رمضان الامتناع عن جميع أنواع الطعام والشراب من وقت الفجر إلى مغيب الشمس، وهو أمر يحمل العديد من الفوائد الصحية للجسم، حيث تشير الدراسات إلى أنّ الصيام يساعد على التقليل من الالتهابات، ويساعد على خسارة الوزن، والتقليل من الكوليسترول، بالإضافة إلى تحسين قدرة الجسم على التعامل مع سكر الدم، أو الجلوكوز، والتقليل من مقاومة الانسولين.

الصيام ومرض السكري

تعتمد التغيرات التي تحدث للجسم خلال الصيام على مدته، حيث غالباً ما يدخل الجسم في وضع الصيام بعد 8 ساعات من تناول آخر وجبة، ويبدأ عندها الجسم باستعمال الجلوكوز المخزن، ثم يبدأ بحرق الدهون المخزنة لاستعمالها كمصدر للطاقة، مما قد يؤدي على المدى الطويل إلى خسارة الوزن، وهو أحد الأمور المهمة للسيطرة على مرض السكري، وضغط الدم، والكوليسترول، عند الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، إلا أنّه يجب عدم استعمال الصيام كوسيلة لخسارة الوزن لفترات طويلة.

تشير بعض الدراسات الصغيرة إلى أنّ الصيام المتقطع قد يساعد مرضى السكري من النوع الثاني على التوقف عن استعمال الانسولين، والتقليل من استعمال أدوية السكري مع الوقت، إلا أنّ هذه النتائج تحتاج إلى دراسات أخرى أوسع تثبتها.

قد يؤثر الصيام أيضاً على كمية الإنسولين التي يحتاجها مرضى السكري من النوع الأول، حيث تشير دراسة إلى أنّ الصيام قد يساعد على التقليل من جرع الإنسولين اللازمة للتحكم بسكر الدم.

يمتلك الصيام أيضاً آثاراً إيجابية على أعضاء الجسم التي تلعب دوراً في مرض السكري، مثل الكبد والبنكرياس، حيث أنّ الجسم يخزن الجلوكوز الإضافي في الكبد على شكل نشأ الجليكوجين (بالانجليزية: Glycogen)، والذي يتطلب مدة 12 ساعة لاستعماله من قبل الجسم، وفي حالة عدم تناول الطعام، كما هو الحال في الصيام، يبدأ الجسم بحرق الدهون بدلاً من الجلايكوجين ما يساعد على خسارة الوزن، ويعطي فرصة للكبد والبنكرياس للراحة.

مخاطر الصيام على مرضى السكري

قد يسبب الصيام الشعور بالجوع، وخصوصاً في الأيام الأولى، والصداع، والدوار، والعصبية، كما أنّ الجسم قد لا يحصل على ما يكفيه من المغذيات، إلا أنّ الخطر الأكبر الذي يحمله الصيام على مرضى السكري هو انخفاض مستويات السكر في الدم، ما يعرف بانخفاض السكر (بالانجليزية: Hypoglycemia)، والذي غالباً ما يحدث مع مرضى السكري الذين يستعملون الأدوية مثل الانسولين.

عدم تناول الطعام خلال الصيام يقلل من مستويات السكر، بالإضافة إلى أن أدوية السكري تعمل على تقليل مستوى السكر بشكل أكبر، مما قد يؤدي إلى حدوث انخفاض السكر وظهور أعراضه، التي تتراوح ما بين الارتجاف، والتعرق، والدوار، وقد تصل إلى الدخول في غيبوبة.

قد يتسبب أيضاً البدء الإفطار بارتفاع السكر في الدم (بالانجليزية: Hyperglycemia)، والذي عادة ما يحصل نتيجة الإفراط في تناول الأطعمة التي تحتوي على السكر، مثل الكربوهيدرات. قد يحدث ارتفاع في مستوى سكر الدم أيضاً عند مرضى النوع الأول من مرض السكري، مما ينتج عنه زيادة في تراكم الكيتونات، الأمر الذي قد يؤدي إلى تطور حالة خطيرة تعرف بالحماض الكيتوني السكري (بالانجليزية: Diabetic ketoacidosis)، وتتضمن أعراض ارتفاع سكر الدم الشعور بالعطش الشديد، وكثرة التبول، والتعب الشديد، وغيرها.

التغير في النظام الغذائي خلال الصيام

يختلف النظام الغذائي وعادات الطعام خلال أيام الصيام عن الأيام العادية، إلا أنّه من الضروري للجميع، بما فيهم مرضى السكري، الحفاظ على نظام غذائي متزن يحتوي على جميع أنواع الأغذية مع الحرص على عدم الإفراط في تناول الطعام.

ينصح مرضى السكري باختيار الأطعمة بطيئة الامتصاص، والتي تمتلك مؤشر سكري (بالانجليزية: Glycemic index) منخفض وقت السحور، الأمر الذي يساعد على الشعور بالشبع، والحفاظ على مستوى سكر الدم طيلة فترة الصيام، بالإضافة إلى تناول الخضروات والفواكه.

عند الإفطار، ينصح بتناول كميات صغيرة من الأطعمة التي تحتوي على السكريات والدهون، حيث أنّ الإفراط في تناولها يؤدي إلى زيادة الوزن، كما ينصح بالتقليل من استعمال الزيوت والأطعمة المقلية، واللجوء إلى شي الأطعمة، أو خبزها، أو اللجوء إلى القلي الجاف دون استعمال الزيوت، مع الحرص على شرب الكثير من الماء والسوائل الخالية من السكر والكافيين لتجنب الجفاف.

نصائح عامة لمرضى السكري خلال الصيام

قد تشعر أنك يمكنك أداء شعائر الصيام دون مشاكل، لكن كمصاب بمرض السكري ينبغي عليك توخي الحذر وأخذ حالتك الصحية بعين الاعتبار، لذلك إليك بعض النصائح لمساعدتك على الصيام:

المراجع:

WebMD. Can You Fast If You Have Diabetes. Retrieved on: 11/05/2019, from:

https://www.webmd.com/diabetes/fasting-diabetes.

Diabetes UK. Fasting and diabetes. Retrieved on: 11/05/2019, from:

https://www.diabetes.org.uk/guide-to-diabetes/enjoy-food/eating-with-diabetes/fasting.

Diabetes.co UK. Fasting and Diabetes. Retrieved on: 11/05/2019, from:

https://www.diabetes.co.uk/diet/fasting-and-diabetes.html.

Vanessa Caceres. How Diabetics Can Fast for Ramadan, Other Holidays or Even Surgery. Retrieved on: 11/05/2019, from:

https://health.usnews.com/health-care/patient-advice/articles/2017-06-22/9-guidelines-for-fasting-when-you-have-diabetes