من هو عمر الخيام الذي يحتفل به قوقل؟

غير موقع قوقل، محرك البحث الامريكي الشهير، شعاره بصورة لـ “عمر الخيام” بمناسبة مرور الذكرى الـ 971 لميلاده.

وبرع عمر الخيام في مجال الشعر و الفقه، كما حصل البعض الاخر من العلم ما لم يحصله الاخرون، وبعضهم تميز في كل من العلم و الشعر و الفلسفة على حد سواء فها هو عمر الخيام كان رجلا محبا للشعر ومحبا للعلم و المعرفة و الفلسفة فمن هو عمر الخيام ؟

من هو عمر الخيام ؟

غياث الدين أبو الفتح عمر ابراهيم الخيام، المعروف باسم عمر الخيام، عالم وشاعر ايراني مسلم، ولد في مدينة نيسابور عام 1048 ميلادي واخذ اسم الخيام عن والده الذي كان يعمل في صنع الخيام، و يعتبر عمر صاحب رباعيات الخيام المشهورة، وقد برع عمر الخيام في كل من الشعر و الفلسفة و الجبر وعلوم الرياضيات كما انه كان علامة عصرة فقد جمع الفلك مع الفقة و الطب مع القرآن الكريم و الفلسفة مع علوم اللغة المختلفة.

رباعيات عمر الخيام

هي مجموعة من المقطوعات الشعرية التي تتكون من اربعة ابيات يكون فيها الشطر الثالث حرا بينما الثلاثة الاخرى مقيدة بالوزن، وقد كتبت جميع رباعياته باللغة الفارسية ثم ترجمت الى عدة لغات منها العربية وكانت أول لغة تترجم الرباعيات هي اللغة الانجليزية حيث يقول عمر الخيام في رباعياته :

لبست ثوب العمر لـم أستشر

وحرت فيه بيـن شتـى الفكـر

وسوف أنضو الثوب عني ولـم

أدرك لمـاذا جئـت أيـن المقـر

لـم يبرح الداء فؤادي العليـل

ولـم أنل قصدي وحان الرحيـل

وفـات عمـري وأنا جاهـل

كتاب هذا العمر حسم الـفصول

كيف ظهر عمر الخيام في الفن ؟

ظهرت شخصية عمر الخيام من خلال بعض الافلام و المسلسلات فكان للفن السينمائي دورا كبيرا في تناول سيرة الخيام و حياته ففي مصر انتج فيلم بإسم عمر الخيام ومثل الدور الفنان عمر الشريف وفي عام 2002 عرض مسلسل يتناول حياة عمر الخيام كان أغلب الممثلين من الجنسية السورية.

وفاة عمر الخيام

بعد رحلة عمر الخيام الطويلة في مجال الشعر و علوم الرياضيات و غيرها من مختلف العلوم الاخرى أصبح عمر الخيام في عداد الاموات سنة 1131 عن عمر يناهز 83 سنة تاركا الشعر منتقلا من بلد لاخر.

المصدر/ شبكة وز-وزي